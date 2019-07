Seful DIICOT: "Nu exista dovezi clare ca fetele au fost ucise"

"Pana nu avem concluzii clare cu privire la faptul ca una sau alta din cele doua fete ar fi fost intr-adevar ucise, sunt doar niste indicii, le spunem rezonabile, dar pana nu avem stabilit in mod cert acest lucru, nu putem neglija nicio pista," a declarat seful DIICOT.Acesta a mai spus ca autoritatile nu au niciun rezultat cu privire la oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, restul fiind pure speculatii."Pana la acest moment nu avem nici macar concluzii preliminare ale testelor genetice si antropologice ale fragmentelor osoase gasite la fata locului. De indata ce vom primi concluzii preliminare le vom comunica.Prioritar este aflarea adevarului prin probe temeinice. Nu neglijam nicio pista pe care o putem afla inclusiv din presa. Sunt foarte multe informatii in spatiul public, nu ne plangem, desi procurorii nostri lucreaza din 27 iulie de cand am fost sesizati cu ofiterii de politie judiciara delegati," a mai precizat Felix Banila.Procurorul-sef DIICOT a explicat de ce nu se pot baza anchetatorii pe marturia lui Gheorghe Dinca. Acesta a devenit confuz in momentul in care a fost intrebat unde a aruncat cadavrele celor doua fete."Nu ne putem axa in mod exclusiv pe declaratiile inculpatului. Inculpatul se pare ca a fost cooperant, insa la momentul in care a fost intrebat unde a aruncat cadavrele, a devenit confuz. Cu privire la victima de 15 ani a spus ca a aruncat-o în Olt, iar ulterior a spus ca a aruncat-o in Dunar". a completat seful DIICOT.