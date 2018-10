Selectarea camerelor de supraveghere in 2018

Daca vei incepe sa cauti camere de securitate, vei realiza ca numarul de optiuni care iti apar in mod corespunzator creste in fiecare zi. Nu demult, camerele de supraveghere video HD erau dominante, iar acum, camerele IP au luat locul acestora, ca fiind cele mai de dorit tipuri de camere de supraveghere video. Si totusi, toate camerele de securitate au cateva caracteristici distinctive diferite. Fiecare design este conceput pentru un anumit scop sau locatie. De asemeni, exista camere de supraveghere video cu diferite tipuri de design.Camere CCTV IPDesignul camerei IP este ideal, daca doresti sa monitorizezi un punct fix. Datorita costului sau destul de scazut, este ideala pentru sisteme de supraveghere video cu cost redus si este una dintre cele mai frecvent intalnite dispozitive din lume. In plus, fata de disponibilitatea sa, este de asemenea popularitatea, datorita modului usor de instalare. Majoritatea utilizatorilor incepatori pot configura aceasta camera de securitate pe cont propriu, putand monitoriza curtea sau usa de la intrare.Camere CCTV DomeCamera de supraveghere video de tip Dome, are un design mai versatil. Datorita lentilei largi, adesea, oamenii pot fi auziti descriind camera de supraveghere video, ca pe un ochi ce priveste spre cer. Este folosita deseori in locuri foarte vizibile, designul cupolei fiind adesea folosit pentru a descuraja potentiali criminali sau vandali, deoarece aceasta este mai greu de evitat. Designul face dificila determinarea cu precizie a directiei in care priveste, evitand astfel detectarea mai complexa. Aceasta camera video de securitate este ideala pentru identificarea fizica a fetei unei persoane, pentru a preveni posibile furturi sau situatii similare in magazine sau la usa.Camera panoramica CCTV (PTZ)Designul PTZ este unul dintre cele mai noi modele moderne. Aceasta camera de supraveghere video a fost conceputa special pentru a realiza supravegherea video a unei zone mari, cum ar fi parcarea sau un obiectiv in aer liber. Desi multe camere de supraveghere PTZ sunt putin mai scumpe decat camerele cu puncte fixe, este capabila sa se miste si sa monitorizeze de la distanta, schimband unghiurile, zoom-ul si planul constant, putand elimina necesitatea camerelor cu puncte fixe multiple. Cu unele proiectari, poti obtine chiar si o miscare completa de 360 ​​de grade, putand vizualiza astfel, fiecare parte a locatiei.Camere de supraveghere video digitaleCamera de supraveghere video digitala este foarte diferita de camerele obisnuite de supraveghere video, deoarece acestea au senzori de imagine speciali si software incorporat, pentru capturarea placutelor de inmatriculare pe vehicule fixe sau in miscare. Procesorul inteligent de semnal digital, cu controlul vitezei la declansare, permite acestor camere sa compenseze problemele legate de viteza si faruri. Pretul unei astfel de camere video este de obicei mai mare decat la alte modele, dar este, de asemenea, una dintre cele mai de dorit, datorita capacitatilor sale de scalare. Aceasta camera de supraveghere video este ideala pentru persoanele care au nevoie de o rezolutie extrem de detaliata pentru obiectivele lor.Camere de supraveghere video cu infrarosu Unele camere sunt echipate cu diferite functii, cum ar fi vizionarea pe timp de noapte. Aceasta functie, nu este o caracteristica complet noua, dar recent a facut progrese uimitoare, iar camerele echipate cu tehnologia Starlight, pot vedea la sute de metri cu claritate completa in intuneric. Inainte de a te decide sa cumperi o noua camera de supraveghere video, fie ca este o camera IP, fie ca este una digitala sau cu infrarosu, trebuie sa stii cateva lucruri. In plus fata de diferitele modele, fiecare camera de supraveghere video, are diferite functii si caracteristici. In timp, este posibil sa ai nevoie de scalare sau de tehnologia Starlight. Fiecare camera de supraveghere video, cu cat detine mai multe functii, cu atat este mai scumpa. De aceea cele mai preferate, sunt camerele de supraveghere video IP. Caracteristici de alegere a unei camere de supraveghere videoIata o lista cu cateva lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi cele mai bune camere de securitate IP, pentru sistemul de supraveghere. Cel mai potrivit dispozitiv, este acela care se potriveste cel mai bine nevoilor tale. De asemenea, trebuie sa tii cont de mediul in care doresti sa o instalezi, iar acesta poate fi intern sau extern. In functie de ceea ce doresti sa monitorizezi, trebuie sa iei in considerare rezolutia. De asemenea, trebuie sa tii cont daca iti doresti imagini alb-negru sau ai nevoie de imagini in culori. Sistemul de supraveghere video poate fi cu conexiune wireless sau la retea. Tine cont, de asemenea, de bugetul pe care il aloci cumpararii dispozitivului. Desigur, noile tehnologii ale camerelor de supraveghere IP, ofera multe oportunitati, in comparatie cu camerele clasice de securitate HD.