Semnele care arata ca esti infectat cu variola maimutei. Cand trebuie sa te prezinti imediat la medic

Cazurile de variola maimutei se raspandesc si in Romania. A fost confirmat in tara noastra al treilea caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat la spital pe data de 15 iunie.Specialistii in sanatate spun ca riscul de infectare cu variola maimutei este unul scazut in Romania. Cu toate acestea, expertii in sanatate atrag atentia asupra simptomelor ce pot aparea in cazul unei infectii. Oricine are o erupție cutanată care arată ca variola maimuței și a fost expus la virus ar trebui să discute cu medicul de familie. In general, in cazul infectarii cu variola maimutei, primul simptom care apare este o eruptie cutanata, similara cu cosurile,vezicule sau umflături, și poate fi însoțită de febră și frisoane.Virusul variolei maimuței aparține familiei ortopoxvirusului. Există două tipuri de virus variolei maimuței, cel din Africa de Vest și cel bazinul Congo (Africa Centrală).Simptomele sunt adesea ușoare, deși leziunile pot fi pruriginoase sau dureroase. Acestea includ erupții cutanate veziculoase sau leziuni pe orice parte a corpului – inclusiv în contextul actual particular – în jurul organelor genitale și anusului, febră, durere în gât, ganglioni limfatici umflați și leziuni la nivelul gurii și ochilor.