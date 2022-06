Semnul care arata ca ai farmece facute. Ce trebuie sa faci imediat

Multe dintre persoanele superstitioase cred in farmece, iar unele voci spun ca acestea chiar exista. Unul dintre semnele despre care se spune ca arata ca ai farmece facute este acela ca ai parte numai de ghinioane si nereusite intr-un timp foarte scurt. De asemenea, dacă ai

O femeie din Suceava a ajuns de urgenta la spital dupa ce a consumat o tocana de legume la conserva. Aceasta se afla internata in prezent la Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava cu suspiciune de botulism. In momentul in care s-a prezentat la Urgenta prezenta