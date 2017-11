Senzational. Pomul care face rosii creste si in Romania

Ei bine, chiar daca pare incredibil, acest soi chiar exista si se numeste Octopus Tomato Tree. Este un soi de rosii hibrid. Infatisare sa poate sa semene foarte bine cu cea a unei bolte de vita de vie.Chiar numele plantei, si anume Octopus, vine de la infatisarea sa, penttru ca ia forma unei coroane care ar emult ramuri divizate in mai multe directii.Pomul poate sa ajunga pana la o inaltime de patru metri si sa produca chiar peste 30 de mii de rosii, dupa cum scrie potager-en-ville.fr. Insa, in mod normal, numarul de rosii pe care il poate produce intr-un an de zile este in jurul valorii de 14 000. In primele sapte-opt luni de zile de la plantare, Octopus Tomato Tree, acest pom unic, nu rodeste.Acest pom unic poate sa traiasca sapte ani si sa aiba nevoie de o perioada cuprinsa intre 12 si 28 luni pana cand ajunge la maturitate. Cel mai mare pom cultivat cu rosii a ajuns la inaltimea de 19,8 metri, acesta crescand in Marea Britanie. Pomul care a produs cele mai multe tomate a fost unul situat in Parcul Walt Disney din Florida, pom care pe parcursul unui an de zile a produs un numar de 32 194 de rosii, rosii care au cantarit 522 de kilograme, potrivit worlrdrecoracademy.com. Asadar, o cantitate impresionanata de rosii, tomate din care orice gospodina ar avea de unde sa pregateasca borbane nenumrate de bulion si de suc de rosii!Acest Octopus Tomato Tree din Florida a adunat o sumedenie de curiosi , facand furori cu infatisarea sa.Se pare ca aceasta specie de rosie hibrid a fost creata in indeparatat Asie, in China, in orasul Beijing, de catre un agricultor chinez.Ceea ce este interesant este ca acest pom care rodeste rosii a ajuns si in Europa. Acest pom creste chiar si in Romania, dupa cum scrie Agrointel.ro, cel care il cultiva fiind legumicultorul Valentin Cucu din comuna Baltataesti, judetul Neamt.