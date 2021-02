Servicii de pompe funebre cu o dimensiune umana in Bucuresti

Viata ne ofera o multitudine de oportunitati pentru a exprima ce simtim fata de ceilalti. Una dintre ele o reprezinta ceremonia de inmormantare a cuiva drag ce tocmai ne-a parasit. Un astfel de eveniment ii poate onora memoria si celebra relatiile pe care le-a avut. Nu degeaba aceste doua aspecte sunt considerate a fi adevarate pietre de hotar in practica terapeutica legata de pierderea unei persoane dragi.Firma de pompe funebre ne poate fi de mare ajutor in aceasta privinta. De aceea trebuie sa analizam cu mare atentie ofertele existente atunci cand alegem agentia funerara. Sa ne asiguram ca pe langa servicii funerare propriu-zise ofera si consultanta funerara, respectiv suport moral la standarde ridicate de calitate si profesionalism. Exact ceea ce gasiti la firma deFunerare 24, care va pune la dispozitie non stop servicii funerare complete in Bucuresti si Ilfov.Pentru cat mai putina bataie de cap si timp pierdut o buna idee ar fi sa apelati la pachetele funerare complete. Oferta acopera toate buzunarele si costa mai putin decat achizitionarea separata a serviciilor funerare.Moartea nu reprezinta doar o incercare emotionala, poate insemna si o avalansa de incercari birocratice. Scos si/sau depus autorizatii si certificate necesare pentru declarare deces, pentru autorizatia de inhumare (sau incinerare)... Dosarul pentru obtinerea ajutorului de deces... Cel mai bine e sa lasati si aceste sarcini tot in grija agentiei de pompe funebre pentru ca macar sa puteti jeli persoana pierduta asa cum se cuvine.In ce priveste procedurile funerare propriu-zise... imbalsamat... camera de ingrijiri mortuare... toaletat... imbracat... transport intre diferite locatii... depunere capela... etc. In cazul celor mai multe astfel de proceduri nu este nevoie de interventia dumneavostra, iar unde este necesar sa luati o decizie, agentii cu experienta ai echipei Funerare 24 va vor oferi toata asistenta si sfaturile de care aveti nevoie pt a face cea mai buna alegere pentru necesitatile dumneavoastra. Inclusiv pentru alegerea sicriului sau a coroanelor si aranjamentelor funerare. Sau pentru detalii legate de ceremonia si slujba de inmormantare.Echipa agentiei se mandreste cu abilitatea de a furniza consultanta funerara cu compasiune si de a usura in mod real povara familiilor care apeleaza la ei.Funerare 24 inseamna o imbinare intre traditie, valori centrate pe comunitate si cea mai buna tehnologie disponibila. Preturile sunt transparente si accesibile. Nici un agent al firmei nu ar incerca vreodata sa vanda sau sa “bage pe gat” clientului ceva ce acesta nu are nevoie – politica firmei este extrem de stricta si exigenta cu personalul in aceasta privinta. Ceea ce propune Funerare 24 este un nou tip de servicii funerare in care distinctia dintre client si furnizor de servicii dispare – ce ramane este o colaborare reala intre echipa si familia pe care o ajuta cu demersurile funerare. Rolul lor si-l vad ca fiind de asistenti datori sa ofere consultanta profesionala si suport emotional, nu sa puna interesul comercial inaintea nevoilor si dorintelor unei familii indurerate.Mai multe informatii gasiti pe site-ul agentiei, funerare24.ro