Sfanta Parascheva, ocrotitoarea femeilor! Traditii ca sa tii la distanta bolile si necazurile

An de an, sarbatoarea atrage mii de credinciosi care vin in pelerinaj la moastele sfintei de la Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde se roaga pentru sanatate, armonie si bani.Joi dimineata, credinciosi din tara si din strainatate au participat, la Iasi, la scoaterea in procesiune a raclei Sfintei Cuvioase Parascheva in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Anul acesta, pelerinii vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat sfintele moaste adapostite de Catedrala Mitropolitana din Iasi, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, ce vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.Potrivit traditiei, moastele Cuvioasei Parascheva si Sf. Mucenite Ecaterina vor fi scoase vineri seara din Curtea Mitropoliei si purtate in procesiunea '”Calea sfintilor”' pe strazile din centrul Iasiului, dupa care vor fi reasezate spre inchinare in baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Mitropolitane. Racla va ramane aici pana cand se vor inchina toti pelerinii sositi la Iasi de hramul Sf. Cuvioase Parascheva.In popor, Sfanta Parascheva este cunoscuta si ca Sfanta Vineri. Ea este patroana spirituala a femeilor si ocrotitoarea indeletnicirilor feminine: torsul, tesutul, cusutul, gatitul mancarii, dar si aducerea pe lume a copiilor. Femeile insarcinate trebuie sa se roage pe 14 octombrie Sfintei Parascheva, sa aiba o nastere usoara si un copil sanatos. De asemenea, trebuie sa imparta din bucatele lor unor copii sarmani. Atentie insa! In aceasta zi nu trebuie sa se imparta alimente care amintesc de forma crucii, nuci, castraveti si pepene rosu. Totodata, aceste alimente nu trebuie consumate in aceasta zi de nicio persoana, fiind zi de post. Pentru cei trecuti in nefiinta se impart: paine, lipie, must si vin rosu.De Sfanta Parascheva sunt interzise tesutul, spalatul rufelor, cusutul, calcatul, maturatul, iar femeile nu trebuie sa aprinda focul in vatra. Cei care fac aceste lucruri vor fi pedepsiti cu dureri de cap, de ochi si boli de piele, dar exista posibilitatea sa-ti apara si negi la mana.