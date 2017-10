Sfantul Dimitrie cel Nou: Traditii de care trebuie sa tii cont. Ce este bine sa faci

Pelerinajul la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, organizat ca in fiecare an de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, se va desfasura in perioada 24-29 octombrie 2017 dupa urmatorul program: Marti, 24 octombrie 2017, la ora 12.30, va avea loc procesiunea Calea Sfintilor, cu Icoana si Sfintele Moaste ale Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor de la Catedrala Patriarhala, pe bulevardul Regina Maria din Bucuresti, pana la baza Colinei Patriarhiei.Incepand cu aceeasi ora, de la Catedrala Mitropolitana Sfantul Spiridon – Nou, vor fi aduse in procesiune un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, Icoana si Sfintele Moaste ale Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina, precum si Icoana Sfantului Cuvios Serafim de Sarov, pe traseul Calea serban Voda, strada Bibescu Voda, pana la urcarea pe Dealul Patriarhiei, anunta Brigada Rutiera.Romanii il sarbatoresc pe Sanmedru(Sfantul Dumitru) timp de trei zile. Se spune ca Sanmedru, un batran placut lui Dumnezeu, este si patronul caselor pe care le protejeaza de paguba, de furtuni si de furia animalelor salbatice. De aceea, o icoana a sfantului Dimitrie este de folos fiecarui crestin si trebuie sa o tina mereu in casa.Icoana Cuviosului Dimitrie cel Nou este asezata la masa de sarbatore, chiar daca in familie nu este un credincios care sa poarte numele de Dumitru. Datina este urmata, an de an, pentru ca armonia, sanatatea si sporul sa nu paraseasca acea casa.De sfantul Dimitrie, tinerii aprind un foc viu in curtea case si il intretin cu vreascuri. Focul arde pe parcursul noptii, iar cei care stau langa el ii roaga pe bunici sa le povesteasca despre minunile pe care cei doi sfinti Dimitrie le-au savarsit.Tot de ziua Sfantului Dimitrie cel nou, se aprind zece lumanari pentru rudele decedate. Credinciosii merg la cimitir cu ofrande sfintite la biserica si le impart la mormantul rudelor decedate in familiile lor. In acelasi timp, exista obiceiul ca sa se aprinda cate zece lumanari la mormintele celor care au murit fara lumanare. Fiecare mormant trebuie sa fie impodobit cu flori de toamna. Se fac ofrandele cu fructe ca mere, nuci, struguri si cu miere si se daruiesc batranilor singuri, neajutorati, indeosebi celor care traiesc in azile care, in traditia populara, sunt ca si „pusnicii”.