Sfantul Gheorghe: traditii si obiceiuri. Ce este bine sa faci

In popor se spune ca doar in noaptea Sfantului Gheorghe infloresc nucii!De-a lungul timpului, au existat nenumarate obiceiuri legate de aceasta zi. Dintre toate traditiile, in unele comunitati satesti contemporane se mai pastreaza obiceiul impodobirii cu ramuri verzi a stalpilor, ferestrelor, usilor caselor si grajdurilor, dar si a mormintelor neamurilor, pentru a fi ferite de forte malefice. Aceste ramuri se pastreaza apoi peste an, ca leacuri impotriva diverselor boli.O parte dintre aceste ramuri verzi se dau hrana animalelor pentru a le feri de duhurile rele.Tot pentru a fi aparati de rele, oamenii se cantaresc, astfel ei cred ca vor fi sprinteni pana la anul, cand obiceiul se reinnoieste.Urzicatul este un alt obicei prin care oamenii spera ca vor fi mai ageri, mai harnici si mai sanatosi de-a lungul verii. Totodata vor avea noroc si spor la bani. Mai ales in comunitatile traditionale bucovinene, tinerii se ating, pe furis, peste partile neacoperite ale corpului, cu tulpini de urzica.In Ziua Sfantului Gheorghe, nimeni nu are voie sa doarma, caci va fi somnoros si lenes tot anul, mai spune traditia! Gospodinele nu spala, nu fac curat, nu calca si nu fac treburi gospodaresti.In aceasta zi se prepara si unsoarea oilor, un remediu care contine grasime animala si plante. Cu acesta se unge ugerul oilor si astfel ele sunt protejate de boli toata vara.