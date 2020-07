Sfantul Ilie: traditii si superstitii. Ce este bine sa faci?

Ziua de Sfantul Ilie este recunoscuta in traditia populara ca o zi plina de traditii si superstitii. Una dintre cele mai populare si cunoscute este aceea ca in ziua de Sf. Ilie va fi furtuna, va plou si va tuna foarte mult.Traditia populara spune, de asemenea, ca, daca ploua in ziua de Sfantul Ilie este bine sa nu deschidem ferestrele si usile locuintelor, pentru a nu intra in casa duhurile rele fugarite de furia Sfantului Ilie. De asemenea, daca ploua in ziua praznicului, vremea rea se mentine inca 20 de zile.Daca tuna si fulgera, spune traditia, este bine sa aprinzi tamaie si sa mergi cu bolul prin toata casa, cu exceptia baii. In acest mod, mirosul de tamaie alunga spiritele rele si dracii care s-au pitit in gospodaria noastra de frica Sfantului Ilie.De Sfantul Ilie, gospodinele nu trebuie sa faca ordine in gospodarie, iar in multe zone din tara nu se aprinde nici focul in vatra pentru a pregati mancare gatita. Potrivit traditiei, acela care nu respecta sarbatoarea este pedepsit de Sfantul Ilie care trimite grindina si furtuna peste ogoarele lui. Nu este bine sa pornesti la drum in ziua de Sfantului Ilie, pentru ca, spune traditia, dracii fugariti de Prooroc se ascund sub pomi, la rascruce de drumuri, ies in cale trecatorilor si le poarta ghinion.Totodata, sarbatoarea proorocului Ilie Tesviteanul coincide si cu ziua Aviatiei Romane, acest sfant fiind considerat, incepand cu anul 1913, ocrotitorul si patronul aviatorilor. Se impart mere si se mananca grau proaspatTraditia spune ca nu era voie sa se consume mere pana la 20 iulie. Tot in 20 iulie, merele, considerate fructele Sfantului Ilie, sunt duse la biserica pentru a fi sfintite, crezandu-se ca numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealalta.Tot de Sfantul Ilie, crestinii isi amintescde sufletele mortilor, în special de cele ale copiilor.Femeile chemau copii straini sub un mar, pe care il scuturau ca sa dea de pomana merele cazute. Astfel, se considera ca mortii se veselesc. Bisericile sunt pline, in aceasta zi, cu bucate pentru pomenirea mortilor (Mosii de Sfantul Ilie), iar la casele gospodarilor se organizeaza praznice mari.In multe zone din Moldova, in aceasta zi, gospodarii mananca grau nou fiert, indulcit cu miere, pentru a avea spor in munca lor.