Sfantul Ion: traditii si superstitii: Ce este foarte important sa faci astazi

Traditia spune ca, pe 7 ianuarie, nu se consuma vin rosu, acesta amintind de martirajul Sfantul Ioan. In popor se spune ca SFANTUL IOAN este protectorul pruncilor.Se spune că cine nu este vesel in aceasta zi va fi trist tot restul anului. In traditia populara, aceasta zi trista a Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul era cunoscuta ca "Sfantul Ioan cap taiat", "Santion de toamna", "Crucea mica" sau "Brumariul".De asemenea, o datina foarte raspandita pe vremuri presupunea inceperea in aceasta zi a unui post special, aproape negru, ce dura aproximativ doua saptamani, pana la Ziua Crucii (14 septembrie).In lumea traditionala a satului nu se taia nimic cu cutitul, toate alimentele de la masa se rupeau cu mana. O alta interdictie era cea a folosirii maturii, care ar deranja linistea mortilor.Un obicei vechi spune ca, de SFANTUL IOAN, trebuie sa ne stropim cu aghiasma pe fata, pentru a fi feriti de boli tot anul.O alta vorba din batrani spune ca dupa aceasta sarbatoarea se boteaza gerul, adica frigul se mai inmoaie si incepe sa se faca mai cald.