Sfantul Nicolae - traditii, obiceiuri, superstitii

Nascut intr-o familie bogata, renunta la toata averea dupa moartea parintilor sai, daruind-o saracilor. Si de aici au pornit o multime de legende care l-au facut pe Mos Nicolae sa devina batranul bun si iubitor care intra in noaptea de 5 spre 6 decembrie, in casele oamenilor si lasa cadouri in ghete sau ciorapei.Una dintre legende este cea a fetelor sarace pe care tatal lor urma sa le vanda unor barbati instariti. Aflandu-le durerea, Sfantul Nicolae le-a aruncat pe geam cate un saculet de bani pentrufiecare. Acestia au cazut fie in ciorapii pusi la uscat, fie in ghete. Si de aici obiceiul impamentenit de a se lasa aceste daruri in incaltari.In lumea occidentala, Sfantul Nicolae (Saint Nicholas) s-a transformat in Mos Craciun (Santa Claus). Numele de Santa Claus provine din termenul olandez Sinterkloos – Sfantul Nicolae. InRomania, insa, Mos Nicolae are loc lui de cinste. Copiii cuminti primesc dulviuri, iar cei neascultatori, cate o nuielusa. Nicolae este unul dintre numele personale cele mai indragite si cele mai raspandite. El este format din cuvintele grecesti: nike – victorie, biruinta si laos – popor, si are intelesul de „om ce face parte dintr-un popor victorios”. Sfantul Nicolae se numeste in credinta populara San-Nicoara. El pazeste Soarele care incearca sa se strecoare pe langa el spre taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara lumina si caldura.In unele zone, in ziua de Sfantul Nicolae se aduc in casa crengute de pomi fructiferi care se pastreaza in apa pana de Anul Nou. Daca vor inflori pana atunci, inseamna ca anul care vine va fiunul bogat plin de roade si satisfactii. In alte zone, fetele se aduna in ajunul sarbatorii si fac placinte, iar fix la noua seara, navalesc peste ele flacaii si incepe petrecerea.La sate, in ziua de Sfantul Nicoale, feciorii se organizeaza in cete si isi aleg gazda in casa careia vor face repetitiile pentru colinda de Craciun si de Anul Nou.Se zice ca de Sfantul Nicolae incepe cu adevarat iarna, cand Mosul isi scutura barba sura si incepe sa ninga. Daca nu ninge, se zice ca Sfantul Nicolae a intinerit.Sfantul Nicolae este vazut ca un batran care poarta un sac in spate si o nuielusa in mana. Pe langa ghetute, copiii pregatesc in ajun o scrisoare in care isi astern toate dorintele si cativa morcovi pentru caii mosului. Se mai spune ca Mos Nicolae are cu el o carte in care a trecut toate faptele copiilor, bune sau rele. Daca n-au fost cuminti, copiii primesc nuieluse, cartofi sau carbuni. In unele regiuni din Germania, copiii se costumeaza in Mos Nicolae si colinda casele vecine, pentru a primi dulciuri.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.