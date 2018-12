Sfantul Stefan: traditii si obiceiuri. Ce este interzis sa faci astazi!

Sfantul Stefan este considerat ca fiind primul martir și diacon al Bisericii. Sfântul Ștefan este cel ales pentru a-i conduce pe diaconi, drept urmare a fost nunmit și Arhidiacon.Acesta a dus mai departe învățăturile lui Hristos și a încercat să convingă și pe ceilalți să se convertească la creștinism. Mai apoi, Sfântul Ștefan a fost acuzat de blasfemie contra lui Moise și a lui Dumnezeu.O veche tradiție, care a fost împlinită în ziua pracnicului, se referă la icoana care îl infățișază pe mucenic. Astfel, creștinii care se luptă cu probleme de sănătate ori de se judecă de multă vreme cu persoane orgolioase, este bine să primească în casa lor o icoană cu Sfântul Ștefan, sfințită chiar în acea zi.De asemenea, se mai fac pomeniri pentru sufletele celor care și-au terminat viața pe pământ, iar pachetele cu mâncare se împart și persoanelor tinere, în special celor carre poartă numele primului mucenic Ștefan.Totodată, în unele zone din Muntenia, se pregătesc Pâinicile lui Ștefan. Acestea, dintr-un aluat asemănător cu cel de cozonac, unse cu miere, în formă rotundă, amintesc de pietrele care l-au ucis pe Sfântul Ștefan. Mai apoi se sfințesc la biserică în ziua pranicului și se împart copiilor săraci.Se mai prepară și împart mucenici cu miere și nucă, ce amintesc de moartea lui mucenicească. Iar, pentru sporul casei și pentru sănătatea celor dragi care au probleme de sănătate, trebuie să-l cinstim pe Sfântul Ștefan prin fapte bune. Tot în această zi este bine ca persoanele certate să se împace.În ziua praznicului, este bine să evităm deplasările în zone montane și în locurile izolate, ce ne-ar putea pune viața în pericol.Nu este bine să ocari pe cineva. Dacă te supără vreun om în această zi sfântă, nu alimenta conflictele, căci este o zi în care înțelegerea între oameni trebuie să primeze.Nu e bine să faci curățenie și să spelia hainele. Munca prin casă nu este văzută bine în această zi, căci este una în care trebuie să ne odihnim și să-l cinstim pe Sfântul care și-a dat viața pentru credință.

