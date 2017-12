Sfantul Stefan - traditii si superstitii

Cei care vor sa aiba noroc in2018 trebuie sa respecte o serie de traditii si obiceiuri, care, se spune, ca le vor aduce fericire si sanatate. Crestinii care se confrunta cu probleme de sanatate sau se judeca de multa vreme cu persoane foarte orgolioase, este bine sa aduca in casa lor o icoana cu Sfantul Stefan, sfintita in aceasta zi.Totodata, se spune ca in aceasta zi trebuie evitate deplasarile in zone montane si in locuri izolate, care pun viata in primejdie. Pentru sporul casei si pentru sanatatea rudelor cu probleme mari de sanatate, trebuie sa-l cinstim pe Sfantul Stefan prin fapte bune, iar reconcilierile sunt binevenite in aceasta zi. Astazi, se fac pomeniri pentru cei trecuti in nefiinta, in imprejurari dramatice, si se dau pachete cu mancare celor ce poarta numele Sfantului Stefan. Tot de Sfantul Stefan, se prepara si se impart mucenici cu miere si nuca, care amintesc de moartea lui muceniceasca. In schimb, in Muntenia, traditia spune ca se prepara "Painicile lui Stefan ".Acestea se prepara din aluat de cozonac si se ung cu miere si au forma rotunda, amintind de pietrele care l-au ucis pe Sfantul Stefan, potrivit realitatea.net. Sfantul Stefan a predicat invataturile lui Iisus si a atras atentia fariseilor, fiind condamnat la moarte, prin uciderea cu pietre, de autoritatile iudaice din Ierusalim. Sfantul Stefan a fost astfel primul martir crestin. In fata Sinedriului, si-a manifestat credinta prin rugaciune, caci si sub loviturile primite el se ruga "Doamne Iisuse primeste duhul meu: si, ingenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta! " (Faptele Apostolilor VII, 59-60).