Sfantul Vasile: traditii si obiceiuri: Ce persoana trebuie sa iti intre in casa ca sa ai noroc tot anul Sfântul Vasile, considerat păzitor de duhuri rele, este celebrat pe 1 ianuarie, în prima zi din noul an. Se spune ca aşa cum este musafirul din această zi, bogat sau sărac, aşa va fi omul tot anul. Potrivit traditie, în noaptea de Sfântul

Sorcova: semnificatia ei si de ce este bine sa te lasi sorcovit In prima zi din an, copiii umbla la colindat cu sorcova, pentru a le ura viata lunga, sanatate si prosperitate in anul ce urmeaza. Sorcova este un obiect plin de semnificatii si tradirii. La inceputuri, ea era confectionata din una sau mai multe rămurele de pomi fructiferi

Ce este interzis sa faci in prima zi din an! Nu face aceste lucruri sub niciun chip Noaptea de Anul Nou, precum şi ziua de 1 ianuarie reprezintă o perioadă încărcată de superstiţii, cu atât mai mult cu cât este marcată trecerea în anul următor. In prima zi a noului an nu e bine sa plangi, altfel vei fi trist tot anul.

De ce este bine sa ai vasc in casa in noaptea de Revelion. Iata semnficatia lui Vascul este o planta aducatoare de noroc, pe care trebuie sa o avem in casa in noaptea dintre ani, pentru a avea noroc si sanatate. Cunoscut și sub denumirea de „creanga de aur“, este considerat o plantă cu puteri tămăduitoare. Agățat deasupra ușii,