Sfaturi de auto-ingrijire pentru a prospera impreuna in timpul carantinei

Cu atâtea întâmplări în lume și raport după raport despre focarul COVID-19 care se joacă la televizor și pe rețelele de socializare, este ușor ca anxietatea să apară în timp ce vă auto-puneți în carantină. Amintiți-vă că este bine să vă luați timp pentru a vă oferi creierului șansa de a procesa emoțiile și de a le reseta. Indiferent în ce situație vă aflați, amintiți-vă că îngrijirea mentală și emoțională joacă un rol important în starea generală de sănătate. Faceți-vă timp să vă relaxați, să urmăriți un film, să faceți o baie, să încercațisau poate să aveți o întâlnire online cu prietenii și familia.S-a demonstrat că o perioadă de doar două săptămâni în carantină poate fi legată de probleme grave de sănătate mintală, care pot include: simptome ale tulburării de stres post-traumatic (PTSD), depresie, confuzie sau / și furie. Unele dintre acestea pot avea efecte de lungă durată. De aceea, ar trebui să vă înregistrați cu regularitate. Dacă aveți o afecțiune de sănătate mintală preexistentă, asigurați-vă că continuați tratamentul și verificați-vă cu medicul, comunicându-le dacă simptomele se modifică sau se agravează. Pentru a vă ajuta să vă îngrijiți în aceste momente dificile, am creat o listă de lucruri de făcut în timp ce vă distanțați social.Dacă poate a existat un lucru care s-a schimbat cel mai mult cu COVID-19, este rutina noastră de zi cu zi. Mulți copii și studenți trebuie să facă acum lecțiile lor online; mulți adulți nu pot merge la biroul lor și trebuie, de asemenea, să lucreze de acasă. Fără un timp structurat pentru a fi oriunde și întreaga zi de umplut, poate fi tentant să lăsați ziua să se desfășoare. Rezistați acestui îndemn, deoarece menținerea unei rutine regulate este esențială pentru menținerea bunăstării fizice și mentale.Ar trebui să începeți prin crearea unui program de dormit. Nu trebuie să dormi când soarele este deja sus. După finalizarea acelui program, puteți începe să adăugați mai multe lucruri la acesta. Programul poate include ora mesei, orele de lucru, învățarea la distanță dacă aveți copii, timpul în familie sau timpul pentru a vă conecta cu ceilalți și timpul personal pentru hobby-uri, exerciții fizice, relaxare etc. Dacă acest lucru pare prea mult de lucru, este în regulă. Planificarea și programele detaliate nu este pentru toată lumea.A lua timp pentru a vă alimenta corpul cu o nutriție de calitate vă va ajuta să susțineți nivelurile de energie și să creșteți imunitatea în acest timp. Nu trebuie să începeți nicio dietă ciudată sau extremă. Puteți face pași mici spre îmbunătățirea obiceiurilor alimentare. La fel de reconfortant precum pot fi carbohidrații simpli precum cookie-urile și chipsurile atunci când suntem stresați, aceste alimente vă pot lăsa să vă simțiți mai rău și mai puțin echipat pentru a face față numeroaselor provocări și factori de stres. Mulți dintre noi ne-am comandat mâncarea online și nu am mâncat decât mâncare rapidă în ultimele săptămâni; dar poate că este timpul să începem să gătim singuri. Dacă nu știi să gătești; este ok. Ce zici de a lua un curs de gătit? Sau îți sună mama, bunica și le ceri niște rețete de familie?A sta acasă nu trebuie să însemne a sta liniștit. Mișcarea regulată pe tot parcursul zilei vă ajută să vă stimulați energia, să reduceți stresul și să reduceți la minimum etanșeitatea și disconfortul.Poate fi dificil să începi să faci mișcare imediat; deci ce zici să încerci să te ridici mai mult, să te plimbi? Dacă aveți parcuri în jurul locului în care locuiți, ați putea merge și la jogging? De asemenea, puteți găsi antrenamente online fie gratuit, fie abonați-vă la o sală de sport. Există multe alternative. Puteți face ceva ușor și relaxant, cum ar fi yoga sau vă puteți împinge cu zumba.Luarea pauzelor de la știri și rețelele de socializare vă ajută să vă distanțați, chiar și puțin, de ceea ce se întâmplă și să evitați să vă copleșiți. Când petreceți timpul făcând o altă activitate, vă eliminați automat din plin de știri și rețele sociale care pot fi greu de evitat. Și, atunci când practicați îngrijirea de sine, vă recomandăm să nu o postați pe canalele dvs. preferate de social media pentru a vă îmbrățișa cu adevărat, oferindu-vă o pauză de la aceste puncte de vânzare. Se poate simți de fapt împuternicitor.În cele din urmă, nu uitați să vă programați timpul. Creați limite pentru acele lucruri care sunt cele mai importante pentru dvs. Limitele sunt ceva ce poți controla și îți oferă timp și spațiu pentru a avea grijă de tine. De ce ai nevoie pentru a te simți cel mai bine? Este exercițiu? E timpul să citești sau să stai liniștit? Nu trebuie să necesite ore întregi, pur și simplu să fii conștient de ceea ce ai nevoie și să fii intenționat să faci acest lucru în decursul unei săptămâni, poate fi actul de care ai nevoie pentru a-ți reaminti că, indiferent de ce se întâmplă, ai propriul spate. Este în regulă să le spui prietenilor tăi că ai nevoie de timp pentru tine. Nu vă cereți niciodată scuze pentru că aveți nevoie de el. Trebuie sa ai grija de tine. Du-te și fă ceea ce îți place să faci.Ne găsim în mijlocul unor vremuri fără precedent în care învățăm și ne adaptăm la atâtea schimbări simultan. Concentrarea pe ceea ce puteți controla în perioade de incertitudine este una dintre cele mai bune strategii de bunăstare și reziliență care există. Fii blând cu tine însuți, nu te simți jenat sau speriat să ceri ajutor.