Sfintii 40 de Mucenici: traditii si obiceiuri! Ce este bine sa faci

Aici au fost ucisi pentru credinta lor, dupa ce au refuzat sa se inchine zeilor, la porunca comandantului acelui corp de oaste, Agricola. Cei patruzeci de sfinti mucenici au fost dusi legati la un lac, in vreme de iarna si au fost lasati sa inghete in mijlocul apei.Potrivit traditiilor, pe 9 martie se prepara mucenicii, cu multe mirodenii si nuca din belsug. Mucenicii se impart apoi la rude, vecini, oameni sarmani, pentru pomenirea celor morti, dar si pentru belsugul viitoarelor recolte.Obiceiul de a bea de Mucenici 40 sau 44 de pahare cu vin, la inceputul anului agrar, este o reminescenta a sarbatorilor bahice ale Antichitatii.Oamenii credeau ca vinul baut de Macinici se transforma, de-a lungul anului, in sange si putere de munca. Daca cineva nu putea sa bea 40 de pahare cu vin, trebuia sa guste sau cel putin sa fie stropit cu vin. Numarul paharelor de vin baute ar corespunde cu numarul Sfintilor Mucenici din Sevastia, care poarta diferite nume, in functie de zona - Mosi, Sfinti, Sfintisori sau Macinici, potrivit Hotnews.ro.Se mai spune ca, in aceasta zi, poarta cerului se deschide si mosii se intorc intre cei din care s-au ridicat. Situarea acestei sarbatori in preajma echinoctiului nu este intamplatoare, pentru ca, in viziunea populara, trecerea intre cele doua lumi se poate face numai urmand drumul Soarelui.Sarbatoarea mucenicilor trebuie pusa si in legatura cu pregatirea pamantului pentru noul an agricol si a uneltelor necesare.O alta superstitie spune ca toate persoanele care nu au nume de sfinti isi serbeaza astazi ziua onomastica, iar tot ceea ce oameni seamana va rodi de 40 de ori mai mult. Iar cei care nu respecta sarbatoarea vor boli 40 de zile.Alte obiceiuri constau in aprinderea focurilor de Mucenici prin curti si gradini, in fata caselor si in camp; purificarea oamenilor si vitelor prin stropirea cu apa sfintita; asteptarea spiritelor mortilor cu scaune si mese intinse la focurile de Mucenici; retezatul stupilor (scoaterea mierii de albine); taierea primelor corzi de vita-de-vie.