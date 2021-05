Sfintii Constantin si Elena: traditii si obiceiuri. Ce nu este bine sa faci astazi

Traditiile spun ca in aceasta zi Sfanta nu trebuie sa muncesti deoarece ceva rau se va abate asupra ta.In aceasta zi toata lumea trebuie sa aduca in casa macar trei fire de bujori imbobociti pentru ca voia buna sa se adune in familie.In calendarul popular, sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena este o sarbatoare a pasarilor de padure, numita Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Traditiile spun ca in aceasta zi pasarile isi invata puii sa zboare.Astazi este ultima zi in care se mai poate semana porumb, ovaz si mei, deoarece, in popor, se vorbeste ca tot ce se seamana dupa aceasta zi se va usca.Pentru a alunga duhurile rele si necurate, femeile stropesc cu aghiasma si tamaie casa. In schimb, barbatii aprind un foc mare si stau in jurul lui. In anumite regiuni, oile trec prin fumul focului pentru a fi ferite de rele in timp ce stau la stana.O iconita care-i reprezinta pe Sfintii Constantin si Elena, cumparata astazi, te apara de paguba, de dusmanii nestiuti si iti implineste o grabnica dorinta, oricand le ceri ajutorul.Sfantul Constantin a fost fiul imparatului Constantius Chlorus si al Elenei. S-a nascut la 27 februarie 272, in cetatea Naissus (astazi, Nis, in Serbia). Dupa moartea tatalui sau din 304, a fost proclamat imparat. Intra in conflict cu Maxentiu, fiul imparatului Maximian, pentru ca acesta dorea sa ocupe functia pe care el o detinea.In ziua premergatoare luptei cu Maxentiu, in anul 312, Constantin a vazut pe cer o cruce luminoasa si o inscriptie: In hoc signum vinces (prin acest semn vei birui).Noaptea, in vis, i se descopera Hristos si-l indeamna sa puna semnul sfintei cruci pe toate steagurile armatei sale. Constantin va iesi biruitor din lupta.In anul 313 va da un decret prin care va opri prigonirea crestinilor si astfel, crestinismul devine religie permisa in imperiu.Religia crestina va deveni religie de stat, in vremea imparatului Teodosie cel Mare (379-395).Amintim ca in vremea imparatului Constantin s-a tinut primul Sinod Ecumenic, la Niceea in anul 325, unde a fost inlaturata erezia lui Arie si s-au alcatuit primele articole din Crez.Imparatul Constantin a murit in anul 337, la zece ani de la trecerea la cele vesnice a mamei sale.Imparateasa Elena, mama sfantului Constantin, este cea care a descoperit pe dealul Golgotei, crucea pe care a fost rastignit Hristos. A zidit Biserica Sfantului Mormant, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret si multe alte sfinte locasuri.