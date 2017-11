Sfintii Mihail si Gavril: Traditii pe care trebuie sa le respecti cu sfintenie

La romani, Arhanghelul Mihail este privit ca un personaj care tine in mana sa cheile imparatiei ceresti, fiind si un infocat luptator impotriva raului. Arhanghelul Gavril este un ocrotitor al fecioarelor, mamelor si copiilor, de numele sau fiind legata si vestirea nasterii lui Iisus Hristos.Pe 8 noiembrie, ziua praznicului celor doi Arhangheli, este interzis cu desavarsire sa lucrezi sau sa faci treburi in casa, in curte sau pe camp. Cine nu se va supune va avea parte de chin si ghinion.In ziua Sfintilor Arhanghel Mihail si Gavril se impart bucate si lucruri pentru sufletul mortilor, se aprind lumanari atat pentru cei vii, cat si pentru cei morti fara lumanare sau in imprejurari dramatice. In popor, ziua de 8 noiembrie mai poarta si numele de "vara arhanghelilor". Vremea in aceasta zi este mai calda decat ar trebui sa fie in aceasta perioada a lunii.