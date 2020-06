Sfintii Petru si Pavel: traditii si obiceiuri

Pe 29 iunie, crestinii ortodocsi ii sarbatoresc pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, zi denumita in traditia populara si Sanpetru de vara, care marcheaza miezul verii agrare si inceputul secerisului.Sfintii Petru si Pavel au fost doi dintre cei 12 apostoli al lui Iisus Hristos. Ei sunt sarbatoriti impreuna, in data de 29 iunie, deoarece au murit in aceeasi zi.Cei doi apostoli sunt protectorii spirituali ai inchisorilor, deoarece Petru si Pavel au fost intemnitati pentru ca au crezut ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Astfel, ei ii ocrotesc pe cei care sunt lipsiti de libertate.Luni, 29 iunie, pentru sporul casei si pentru sanatate, se sfintesc la biserica pachete care contin colaci, lumanari, mere dulci, mere acrisoare, zarzare si coliva. Apoi, acestea se impart saracilor.In aceasta zi se respecta si Sarbatoarea lupilor: gospodarii nu pun capcane in paduri si nu alunga lupii cu focuri de arma. in caz contrar, vor ramane in continuare fara vite.Prin traditie, femeile nu au voie sa manance mere pana in ziua praznicului, pentru a nu-i supara pe cei trecuti la viata vesnica din familia respectiva. Dupa aceasta zi, tinerele fete au voie sa manance mere. Insa varstnicele din familie "au dezlegare" la mere abia la sarbatoarea Sfantului Ilie.In credinta populara se spune ca Sfantul Petru are un bici, iar cand pocneste din el, sar scantei care se transforma in licurici, Acesti licurici, care apar datorita biciului Sfantului Petru, ii ajuta pe calatorii care se ratacesc sa se descurce pe drumurile de munte sau prin padure.Daca tuna si fulgera in ziua Sfintilor Apostoli, nucile si alunele vor fi viermanoase.In ziua de Sf Petru este bine sa se imparta mere dulci si miere prietenilor si vecinilor si sa le uram spor la munca si sanatate.Peste 510.000 de romani isi aniverseaza onomastica de Sfintii Petru si Pavel. Dintre acestia, 375.222 sunt barbati, iar restul, femei.Cele mai frecvente nume intalnite la barbati sunt Petru, Petre si Paul, iar la femei, Paula, Petronela si Petruta.