Simona Halep, primele declaratii dupa ce a pierdut in semifinale la Wimbledon 2022

Simona a fost foarte dezamagita pentru ca nu a reusit sa se califice in finala si a facut si primele declaratii dupa infrangere. Ea a explicat ca adversara ei a avut un joc foarte bun, a fost constanta si solida. În finală de sâmbătă, Elena Rybakina o va întâlni pe Ons Jabeur, de la ora 16:00.„Ea a jucat foarte bine, la un nivel înalt, iar eu nu am reușit să replic la fel. Tot creditul pentru ea. A fost solidă și constantă, nu a avut fluctuații. Dar nici eu nu am făcut prea multe”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă.„Cred că i-am oferit mingea perfectă pentru jocul ei, s-a simțit confortabil pe teren. A meritat să câștige având în vedere cum am jucat eu. Ar fi trebuit să servesc mai bine, știu că am crescut mult în ultimele trei luni la această lovitură, dar în semifinală parcă m-am întors la serviciul meu obișnuit, cu multe duble greșeli și prea moale. Dacă aș fi servit mai bine lucrurile ar fi altfel pentru mine. În acest moment nu am nicio explicație de ce am servit atât de rău, dar se întâmplă. Am avut trei luni în care să schimb lucruri, poate e nevoie de mai mult timp să repar și să fie rutină. Poate și pentru că am fost un pic obosită nu a mers”, a mai adăugat Simona Halep.