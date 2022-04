Simptomele pe care le are hepatita misterioasa la copii. Semnele care ar trebui sa ingrijoreze orice parinte

''Sunt investigaţii în desfăşurare în toate ţările care au confirmat cazuri, dar deocamdată cauza acestei hepatite este necunoscută'', a declarat la o conferinţă de presă Andrea Ammon, directoarea ECDC.Specialistii in sanatate spun ca aceasta hepatita ar putea avea o legatura cu o infecţie provocată de un adenovirus. În orice caz, investigaţiile au exclus prezenţa vreunuia din viruşii hepatici cunoscuţi până în prezent, respectiv viruşii A, B, C, D şi E. In urma cu cateva zile a fost confirmat si in Romania primul caz de hepatita misterioasa, la o fetita in varsta de 5 ani.„Cazul raportat de România este al unei fetiţe de 5 ani, internată la un spital de specialitate în data de 4 aprilie. Nu a fost detectată nicio infecţie virală activă, iar markerii pentru boli autoimune au fost negativi. Starea copilului este stabilă, primeşte medicaţie simptomatică şi este în continuare spitalizat. Copilul nu a călătorit în străinătate şi nu are nicio legătură epidemiologică cu alt caz raportat către OMS Europa. Raportarea a avut la bază definiţia OMS de caz probabil, care se referă la insuficienţă hepatică, transaminaze >500 UI şi icter la un copil la care nu există markeri de infecţie virală hepatică”, a precizat, luni seara, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.„In primul rând știm sigur că specialiștii nu au identificat nici un virus hepatitic cunoscut (A,B,C,E sau delta acolo unde este cazul). Există dovezi de infecție cu adenovirus, la unii dintre pacienți. Tipul incriminat, adenovirusul 41, produce la copiii anterior sănătoși doar o boală diareică, nu o hepatită fulminantă…”, scrie medicul Mihai Craiu.Pentru moment este util să știm să recunoștem semnele de hepatită (grețuri, vărsături, icter cutaneo-mucos, oboseală extremă, foarte neobişnuită şi inexplicabilă prin efortul depus de copil, dureri de burtă, diaree sau febră, urini închise la culoare (ca berea brună sau ca ceaiul negru) – scaune foarte deschise la culoare (scaune acolice, asemănatoare celor pe care le avea copilul în primele luni de viaţă cât era alăptat la sân sau cu o formulă de primă vârstă) și să ne adresăm spitalului pentru analize, cât mai rapid.