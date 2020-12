Singapore a aprobat comercializarea carnii produse in laborator

Tot mai multe persoane isi indreapta atentia catre un stil de viata sanatos, care nu include carne, fie pentru sanatate fie pentru bunastarea animalelor si a mediului inconjurator. Din acest motiv, cererea pentru alternative din carne este in crestere.In prezent exista mai multe optiuni care sunt alternative pentru carne, care sunt create pe baza de plante din soia, mazare sau cereale.Cu toate acestea, “carnea curata”, care este crescuta in laborator din celule este inca in stadiu incipien de dezvoltare. Compania sustine ca in prima faza carnea curata va fi vanduta sub forma de nuggets de pui si se estimeaza ca fiecare nugget va costa 50 de dolari."Prima aprobare din lume pentru carnea de calitate ridicata creata pe baza unor celule animale pentru consumul uman deschide calea pentru lansarea comerciala la scara larga in Singapore", a informat firma Eat Just intr-un comunicat dat publicitatii miercuri, 2 decembrie, potrivit newsweek.ro.