Singurul supravietuitor al tragediei din Calarasi refuza sa fie operat. Povestea cutremuratoare a familiei

Singurul supravietuitor al tragediei care a avut loc in Calarasi refuza sa fie operat de medici. O familie intreaga a vrut sa isi puna capat zilelor dupa ce ajunsese sa traiasca pe strazi. Astfel, pentru a pune capat cosmarului prin care treceau, mama, 77 de ani, fiul si fiica acesteia, s-au aruncat in Dunare.Tatal copiilor s-a sinucis cu mai multi ani in urma. Acesta s-a spanzurat. Cei trei ajunsesera sa locuiasca pe strazi si acuzau autoritatile ca le-au luat apartamentul. Mama si cei doi copii locuiau intr-o statie de autobuz din Calarasi. Ei au refuzat sa primeasca ajutor din partea Primariei, a medicilor, dar si ajutor social. Aceştia spuneau că statul român le-a furtat proprietăţile şi aşteaptă să se facă dreptate."De această dată facem transmisa de lângă o bancă plină cu candele, cu lumânări. Este fosta locuință a acestei familii, pentru că din 2017 stăteau pe această bancă. Oamenii au rămas șocați de ceea ce s-a întâmplat, de neputința autorităților, că nu au reușit să salveze această familie, și au venit să aducă aici, un ultim omagiu. Cele două femei nu au mai putut fi salvate din apele înghețate ale brațului Borcea.Printr-o minune, bărbatul a reușit să fie salvat, starea sa de sănătate s-a mai îmbunătățit, însă surse apropiate afirmă că acesta nu dorește să intre în operație, nu dorește deloc tratamentul și chiar ar dori să plece din spital, deși nu are nicio locuință. Cel mai proabil, va veni tot aici, pe bancă. Cei de la spital, cei de la primărie cu care am stat de vorbă până acum, se apără, se arată neputincioși în fața unei astfel de situații spunând că, atâta vreme cât aceștia au refuzat orice fel de colaborare, au refuzat locuințe, orice fel de ajutor, ei nu au avut ce să facă. Mai mult decât atât s-au adresat și instanței de la Primăria din Călărași, însă au pierdut. S-au adresat instanței pentru că și-au dorit foarte mult să îi ducă să îi testeze, pentru a vedea dacă au avut sau nu discernământ. Așteptăm ca Poliția, ca Parchetul să finalizeze dosarul și să iasă public cu concluzii", a transmis o jurnalista Antena 3 din Calarasi.