Sinucidere misterioasa in padurea Pacea din Botosani, unde a fost ucisa Petronela Mihalachi. Locul este blestemat

In ultimul an, in padurea Pacea au avut loc mai multe tragedii: uciderea violenta a Petronelei Mihalaci, cu 30 de lovituri de cutit, a intristat o tara intreaga, mai ales ca ucigasul este un tanar de numai 17 ani.Se pare insa ca in padurea Pacea s-au intamplat mai multe tragedii. Anul trecut, un tanar si-a luat viata, la o distanta destul de mica de locul unde a fost omorata, la inceputul primaverii, liceana Petroneal Mihalachi.Un cetatean care trecea prin zona a observat cadavrul si, dupa ce si-a revenit din soc, a sunat la 112. Imediat, la fata locului s-au deplasat criminalistii care au gasit asupra tanarului actele de identitate. Barbatul avea 31 de ani si nu ar fi lasat niciun mesaj de "adio", scrie botosaneanul.ro Padurea Pacea, care era o oaza de liniste unde botosanenii mergeau la plimbare, sa se recreeze, este acum ocolita dupa cele doua evenimente cutremuratoare din trecutul recent.