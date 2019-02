Sirop de tuse pentru copii, retras de urgenta de pe piata

Agentia Nationala pentru medicamente din Franta, in colaborare cu producatorul, a decis sa suspende autorizatia de punere pe piata a Pneumorel, vandut in Romania sub numele de Eurespal, informeaza Digi24.In Franta, producatorul a hotarat sa retraga medicamentul in toate formele sale, pastile si sirop, din farmacii si depozite, iar medicilor le-a cerut sa nu il mai prescrie. De asemenea, cei care fac tratament cu Pneumorel trebuie sa inceteze imediat si sa duca flacoanele sau cutiile ramase pentru a fi distruse.Autoritatile franceze le-au informat pe cele europene, care vor investiga situatia ca sa formuleze un raspuns unitar pentru intreg continentul. Anul trecut a fost alerta pe piata cosmeticelor din Romania. O crema etichetata de producator drept un produs naturist, continea, de fapt, substante medicamentoase. S-a dovedit ca continea substante active medicamentoase! In august 2018, mai multe medicamente de inima au fost retrase de pe piata romaneasca, deoarece contineau o substanta cu potential cancerigen.