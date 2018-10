Situatie dura: Elena Udrea ramane fara fetita

Conform Organismului de Investigatii Judiciare din Costa Rica, Elena Udrea, acuzata de luare de mita si abuz in serviciu, a fost retinuta pe strada la ora locala 10:00 (n.r.- ora 19:00 in Romania), in fata unei cafenele. In imaginile video surprinse in timpul interventiei, Elena Udrea apare cu caruciorul in care se afla fetita ei!Potrivit ultimelor informatii, Elena Udrea si Alina Bica au fost incarcerate in acest moment si se afla la inchisoarea de femei din San Jose. In acest moment. Elena Udrea sufera enorm deoarece nu va mai avea fetita langa ea.Micuta Eva Maria se afla acum in grija iubitului Elenei Udrea, Adrian Alexandrov. In cazul in care Elena Udrea va ramane in inchisoare, fetita va ramane in grija familiei.