Soferita care a accidentat mortal doua fete: "Am baut rom. Mai bine muream eu"

Femeia a spus că nu va depune plângere împotriva fratelui fetiţei, cel care a lovit-o cu pumnii după accident.Astăzi, femeia va fi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, chiar dacă iniţial procurorul de caz a decis ca şoferiţa să fie cercetată în stare de libertate.Situaţia s-a schimbat însă, în momentul în care au venit rezultatele alcoolemiei. În momentul accidentului, femeia avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în sânge."În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3.