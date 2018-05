Soferul care a provocat accidentul din Ungaria era obsedat de selfie-uri. Se fotografia in toate oglinzile

Tanarul se intorcea din Slovacia si conducea un microbuz in care se aflau alte 8 persoane. Se pare ca Petru, soferul microbuzului, facea un live pe Facebook chiar in momentul accidentului.Imaginile groazei au fost surprinse in direct, iar rudele si copiii barbatului au vazut in direct teribilul accident in care si-au pierdut viata atat Petru, cat si celelalte 8 persoane.Potrivit apropiatilor, Petru era obsedat de selfie-uri. Se fotografia non-stop in orice oglinda si posta pe reteaua de socializare imagini cu el.S-a aflat ca Petru Kalau era din Tarnaveni si conducea un microbuz plin cu alti 8 romani pe care ii aducea acasa din Italia. Pe o autostrada din Ungaria, el era live pe Facebook in momentul in care nu s-a asigurat si a intrat pe contrasens intr-o depasire. In acel moment, un camion a venit din sens opus si s-au ciocnit frontal. In urma impactului, atat el, cat si toti pasagerii din microbuz, au murit pe loc.