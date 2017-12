Soferul unui autobuz scolar, prins beat la volan. In masina erau 15 elevi

La ora 07.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Vaslui aflati in misiune in zona intersectiei DN 15 D cu DC 110 Birzesti au oprit pentru control conducatorul unui microbuz destinat transportului de elevi. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un barbat de 47 de ani, domiciliat in comuna Stefan cel Mare.La etilotest rezultatul a indicat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care soferul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Adevarul.ro.