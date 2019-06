Solstitiul de vara 2019. 15 curiozitati despre cea mai lunga zi a anului

Solstitiul de vara are loc intotdeauna intre 20 si 22 iunie si pentru ca rotatia Pamantului nu este reflectata cu exactitate in calendar, data precisa a evenimentului se schimba usor de la un an la celalalt. In 2019 soarele va atinge cel mai inalt punct de pe cer in Emisfera Nordica pe 21 iunie la 11:54 dimineata.In vreme ce intreaga Emisfera Nordica va experimenta cea mai lunga zi a anului, in timpul Solstitiului de vara soarele se va afla direct deasupra Tropicului Racului (23 grade 27 minute latitudine nordica).Termenul Solstitiu deriva din cuvantul latin „sol” – soare si „sistere” – a sta drept, pentru ca pozitia relativa a soarelui pare sa ramana nechimbata in timpul Solstitiului ca si in zilele urmatoare. In restul timpului, pamantul isi pastreaza rotatia in jurul axei, aproximativ 23,5 grade – ceea ce face ca astrul, sa rasara si sa apuna de la o zi la cealalta.De sute de ani, Solstitiul de vara este celrebrat de catre culturile din intreaga lume. Printre acestea se numara si Sankthan, celebrata pe 24 iunie in tarile scandinave. In 2016, oamenii din Ålesund Norvegia au stabilit un record mondial pentru cel mai inalt foc de tabara care a masurat 47,39 m.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.