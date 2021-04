Sorin Cimpeanu: Elevii ar putea face ore si in timpul vacantei de vara

Reprezentantii companiei Pfizer au atras atentia ca in Mexic si in Polonia circula seruri false ale vaccinului anti-Covid pe care l-au creat impreuna cu BioNTech. Reprezentanţii companiei au precizat, pentru Wall Street Journal, că lucrează îndeaproape cu autorităţile

Pandemia de coronavirus dureaza de mai bine de un an. Desi exista deja vaccinuri si campania de imunizare anti-Covid este in plina desfasurare, restrictiile sanitare si de circulatie sunt inca in vigoare in majoritatea tarilor. Toata lumea asteapta finalul pandemiei sau cel putin relaxarea