Sotul fostei directoare a Liceului de Arte din Focsani face primele declaratii despre scandalul sexual: "Mi-a spus sa am incredere in ea"

Se pare ca barbatul banuia de mai mult timp ca sotia il insala, de aceea a montat in secret camere de supraveghere in locuinta.Diana Taicutu, in varsta de 36 de ani, il aducea pe elevul sau acasa, unde intretineau relatii intime. Furios, sotul directoarei a postat imaginile pe internet imediat ce a descoperit ce facea aceasta.Se pare că relaţiile intime dintre cei doi durează de pe vremea când acesta era minor, conform stiridefocsani.ro. Imaginile cu profesoara şi adolescentul au fost surprinse de o cameră de supraveghere montată în locuinţa ei personală de fostul soţ, probabil pentru a dovedi infidelitatea femeii.Stelian Tăicuţu, însă, neagă că el este cel care a instalat camerele de supraveghere în locuinţa soţiei sale, aşa cum l-a acuzat, cei doi aflându-se în proces de divorţ. "Au fost neînțelegeri, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate, dar soția a zis nu s-a întâmplat nimic. Sunt lucruri care se petrec în orice familie și trecem peste toate problemele. Ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimele zile, acum cred că a mințit. Am avut încredere în ea. Eu sunt devastat! Bănuieli au fost, dar soția mi-a spus că trebuie să am încredere în ea", a declarat bărbatul.