Potrivit Observatorului naţional de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridională Creta, a atins 28,3 grade C în jurul prânzului, una din temperaturile cele mai ridicate în ianuarie în ultimii 50 de ani. In mod normal, temperaturile ar trebui sa aiba o valoare de 15 grade."Deocamdată, este vorba de încălzire în straturile foarte înalte, în jur de 30 kilometri de la suprafața pământului, dar până la urmă avem de-a face cu perturbațiile din Arctica, unde avem temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, ceea ce a schimbat cursul normal al circulațiilor atmosferice între frigiderul arctic și cuptorul tropical.Acum avem de-a face cu influențe care să determine condiții de iarnă.Avem de-a face cu circulații perturbate față de ce eram obișnuiți, circulații de iarnă care să aducă dinspre Atlantic mase mai calde.Acum avem circulați Nord-Sud care, pe de o parte aduc aer mai rece dinspre zona arctica și duc aer mai cald în zona arctică. Față de aceste circulații, avem fie temperaturi foarte scăzute sau mai ridicate.Este un interval interesant de studiat.", a explicat la Digi24 climatologul Roxana Bojariu.

Spania, sub zapezi, in Grecia, vreme neobisnuit de calda. Oamenii au iesit sa faca plaja

Articole recomandate

O tanara din Giurgiu, diagnosticata cu noua tulpina a coronavirusului O tanara din judetul Giurgiu, in varsta de 27 de ani, a fost diagnosticata cu noua tulpina a coronavirusului, care face ravagii in Marea Britanie. Tanara este internata la Institutul Matei Blas din Capitala dupa ce a inceput sa se simta rau. In urma secventierii genomului, s-a ajuns la

OMS, avertisment despre noua tulpina a coronavirusului Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza tarile europene ca transmiterea noii tulpini de coronavirus care este mult mai agresiva si afecteaza si copiii. Tulpina detectata initial in Marea Britanie este mult mai contagioasa si afecteaza si copiii. Potrivit estimarilor, noua tulpina "ar

Director Moderna: Vaccinul nostru ar putea asigura protectie pentru aproximativ doi ani Directorul executiv al companiei farmaceutice Moderna, Stephane Bancel, a oferit detalii despre vaccinul anti-Covid in ceea ce priveste durata de protectie a acestuia. Vaccinul anti-COVID-19 al companiei americane Moderna, conceput pe baza tehnologiei ARN mesager, ar putea oferi protecţie

Aproape 5.000 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore Aproape 5.000 de cazuri noi de coronavirus raportate in ultimele 24 de ore, anunta Grupul de Comunicare Strategica. 111 persoane au pierdut lupta cu boala, iar in sectiile ATI situatia este ingrijoratoare. In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.951 de cazuri noi de coronavirus, din 31.393