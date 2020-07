Specialist: "Va fi mult mai grav, vom avea o crestere exponentiala similara cu cea a Italiei"

„Oamenii trebuie sa stie ca virusul e tot aici. N-a plecat nicaieri. Ce ne asteapta va fi mult mai grav decat primul val, pe care datorita masurilor luate la timp, am reusit sa-l potolim. Dar acum suntem cu totul in alta faza.Chiar daca, de maine, nimeni nu va avea voie sa iasa fara masca, se dau amenzi peste tot, numarul de cazuri va continua sa creasca, va continua sa creasca.Plus ca sunt segmente intregi de populatie la care chiar obligativitatea purtarii mastii nu va reusi sa-i convinga sa poarte masca. (...) Exista intr-adevar decredibilizarea virusului si a gravitatii infectiei in randul populatiei si care va trebui combatuta prin campanii de informare profesioniste continue.Ritmul de crestere (al imbolnavirilor - n.red.) este ingrijorator. Plus ca numarul de decese sunt cele testate, sunt decese care nu sunt testate si care nu sunt puse la decese atribuite COVID-ului.Deci acolo ar trebui testat si testat periodic, testat saptamanal, ca sa putem sa ne dam seama de evolutie. O alta masura care s-ar putea face:. (...) Cresterea incarcaturii virale din apa de canalizare la nivel de oras poate spune cu 5-6 zile inainte cresterea numarului de cazuri care vor fi internate la terapie intensiva.”, a spus profesorul clujean de Sanatate publica Razvan Chereches la Europa FM