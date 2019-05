Specialistii avertizeaza: tornadele vor deveni un fenomen obisnuit in Romania

Cu toate acestea, specialiștii de la ANM nu exclud posibilitatea ca alte fenomene deja observate să se producă până la sfârșitul lunii: alte tornade, ploi extrem de puternice sau noi căderi masive de grindină.Joi a fost cod portocaliu de vremea rea in zona de est a tarii. Au fost inregistrate caderi masive de grindina pe Autostrada Soarelui, ploile cu gheata fiind prezente si pe litoral.Cu astfel de imagini și de fenomene ar trebui să ne obișnuim, spun meteorologii., Roxana Bojariu, a declarat recent că România este predispusă schimbărilor bruște ale vremii din cauza topirii ghețarilor. Fenomenul încălzirii globale se traduce, astfel, prin furtuni deosebit de puternice sau chiar tornade.Pe 30 aprilie a avut loc prima tornada de proportii in Romania. Aceasta s-a produs in judetul Calarasi, in zona barierei Drajna. Un autocar cu 39 de persoane a fost rasturnat de vant in acea zona. Sapte persoane au fost ranite.Vacanta petrecaretilor din Vama Veche a fost si ea stricata de vremea rea. Hotel Neptun a publicat câteva fotografii cu norii, care pareau ca aduc sfarsitul lumii.