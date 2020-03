Spitalul Colentina, transformat in centru pentru tratarea pacientilor cu coronavirus

Ordinul care prevede transformarea Spitalului Clinic Colentina este semnat de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, dr Horațiu Moldovan.”Decizia de a defeni Spitalul Clinic Colentina ca un spital de suport pentru Institutul Matei Balș a fost luată împreună cu prof. Streinu Cercel și cu managerul spitalului Colentina și deasemenea împreună cu primarul Capitalei Gabriela Firea și Direcția de Asistență Medicală a Bucureștiului. Spitalul are aproape toate specialitățile și se găsește în incinta Institutului Matei Balș.Colentina e un spital pavilionat care permite izolări pe pavilioane, ceea ce permite controlul mai eficient al unei eventuale infecții. Am considerat că e cel mai potrivit și am luat această decizie”, a spus Moldovan.