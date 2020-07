Spitalul Ilfov, transformat in spital suport pentru pacientii cu COVID-19

Ministerul Sanatatii a ordonat joi dimineata golirea Spitalul Judetean Ilfov, din sectorul 3 al Capitalei, pentru a le face loc pacientilor Covid.140 de pacienti internati aici vor fi dusi la alte spitale, iar unitatea ar urma sa devina unitate covid in urma inmultirii numarului de cazuri.Spitalul Judetean Ilfov ar fi fost gasit ca o solutie in acest moment de Ministerul Sanatatii pentru astfel de cazuri, pentru ca are in jur de 600 de locuri., potrivit realitatea.net.