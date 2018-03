Stare de alerta: Ninsori si ger si saptamana viitoare. Se anunta fenomene severe

Se vor inregistra temperaturi negative in aproape toata tara, saptamana viitoare, iar temperaturile pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova.Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari de 45-55 de kilometri pe ora si vor fi perioade de timp cu ninsoare viscolita si spulberata. Sunt pregatite forte si utilaje suplimentare in judetele sub avertizare in judetele aflate sub avertizare.ANM Avertizarea cod galben de ninsori pentru tot sudul tarii a intrat deja in vigoare, e doar pregatirea pentru codul portocaliu care se va instala din aceasta seara. Deja au fost luate si primele masuri urgente, scolile se vor inchide in Capitala si in sapte judete. "Conditiile privind intensificarile de vant vor amplifica si senzatia de frig, pentru ca de maine dimineata si pana duminica dimineata, valorile minime vor fi negative in aproape toata tara, cu cele mai coborate valori in depresiunile din estul Transilvaniei si Moldova, pana la -12 - -10 grade, inclusiv in Capitala -6 - -7 grade", a declarat reprezentatul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) la comandamentul de vreme rea de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).