Starea de urgenta, inlocuita cu stare de alerta dupa 15 mai? Ce spun autoritatile

Este o masura necesara pentru a putea fi mentinute, legal, unele dintre restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, cum ar fi inchiderea restaurantelor si a altor domenii de activitate cu public. Varianta starii de alerta este "in analiza."Nu am luat nicio decizie, suntem in evaluari, functie de evoluția situației”, au explicat surse guvernamentale, potrivit Digi24 Potrivit legii, starea de alerta "se refera la punerea de indată in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta."Pe timpul starii de alerta se pot dispune, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu modalitatile specifice de gestionare a acesteia.Starea de alerta nu trebuie aprobata de Parlament.