Startup-ul din domeniul cibersecuritatii primeste finantare de 800.000 euro

Firma intentioneaza sa utilizeze intreaga suma pentru a extinde produsul CODA Footprint pe piata din SUA. CODA Footprint este o platforma de cibersecuritate dedicata IMM-urilor."Platforma Footprint reprezinta o oportunitate pentru ecosistemul partener al furnizorilor de servicii IT externalizate (MSP). Le ofera posibilitatea de a furniza servicii de cibersecuritate gestionate clientilor lor de pe orice "Cloud" (stocare fisiere online) privat sau public, fara a implica investitii masive in echipe de hacking, construite cu experti extrem de rari si scumpi la nivel mondial.Mai mult, nivelul de automatizare al platformei il face extrem de scalabil, ceea ce este dificil si in economia de azi . Nivelul ridicat de automatizare si experienta de utilizator fluent inseamna ca si companii mai mici care nu isi pot permite costurile si complexitatea astfel de servicii pot beneficia acum de acestea”, a declarat Cristian Sandescu, CTO si co-fondator al CODA Intelligence.El considera ca CODA Footprint aduce cea mai mare valoare companiilor mici care au probleme de securitate sau de conformitate.Semnaleaza proactiv riscuri si amenintari reale si simplifica gestionarea vulnerabilitatilor IT intr-un proces usor de inteles si prioritizat de oamenii de afaceri care nu au un cadru tehnic.