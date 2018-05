Statul va plati intretinerea persoanelor cu venituri mici. Ce trebuie sa faci ca sa nu mai dai bani pentru asociatie

Ajutoarele se vor acorda in limita a 75 litri de apa/persoana/zi, apa uzata evacuata la reteaua de canalizare, iar sumele necesare acordarii acestor ajutoare vor proveni de la bugetul local. Familiile sau persoanele singure care primesc ajutor social vor beneficia de un ajutor lunar care va acoperi cel putin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.Propunerea privind acordarea unor ajutoare financiare pentru plata unor utilitati pentru anumite categorii de persoane se regaseste intr-un Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 241/2006, proiect ce se afla inregistrat la MDRAP pentru dezbatere. Pentru a intra in vigoare, propunerea legislativa are nevoie de acordul Parlamentului, al sefului statului si de publicarea in Monitorul Oficial.Familiile sau persoanele singure care primesc ajutor social vor beneficia de un ajutor lunar care va acoperi cel putin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare. Venitul lunar al familiei se stabileste pe baza veniturilor tuturor membrilor acesteia din luna anterioara lunii in care s-a facut cererea pentru acordarea ajutorului lunar.