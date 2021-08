Stenograme crimele din Caracal. Gheorghe Dinca a facut dezvaluiri socante colegului sau de celula

Conform conversației avute în celulă, Gheorghe Dincă a recurs la metode inumane și a fost capabil de orice, numai să nu fie prins.„Păi stai să-ţi spun! Eu, normal, pe prima am vrut să o arunc în Olt. Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă, omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ Şi zic: ‘Nu la Olt!’.Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând… Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul, dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute. Da’ ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau… SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?”Ca să nu fie descoperit, Gheorghe Dincă a inventat metode greu de imaginat. După ce a realizat că ideea de a arunca cadavrul Luizei în Olt nu ar fi o soluție bună, el a recurs la o altă variantă, astfel a ars-o de vie:„Coleg de celulă: Şi când ai băgat acolo, automat, o ţinea şi pe ea fiarele alea…Dincă Gheorghe: PE EA O ŢINEAU, DAR NU LUA FOC.Coleg celulă: Nu lua foc aşa…Dincă Gheorghe: Nu, nu. SE ALIMENTA CU OXIGEN PE SUB CU, PE SUB…Coleg celulă: Şi curgea slănina, şunca?Dincă Gheorghe: Păi am avut tablă, pe tablă a curs şi… totul a ars, totul…Coleg celulă: Ai văzut oasele roşii?Dincă Gheorghe: Păi da, erau roşii. Păi datorită temperaturii mari… Şi când se topea…Coleg celulă: Adică ai inventat noua modă de a scăpa de cadavru.Dincă Gheorghe: SĂ ARZI ÎNCONTINUU PÂNĂ SE FAC ELE ZOB, ASTA E ŞMECHERIA. Din ce am observat eu, acum de la mine, dar nu… n-am ştiut, de unde să ştiu eu de treaba asta?”