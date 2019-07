Stenogramele discutiilor dintre Alexandra si operatorul de la 112 au fost date publicitatii

"A fost o decizie foarte, foarte grea care a apartinut exclusiv tatalui si mamei Alexandrei, cei care i-au dat viata acestui copil. A fost foarte foarte grea aceasta decizie pentru o familie atat de discreta si normala? SINGURUL motiv pt care familia hotaraste sa le faca publice este pentru a vedea intreaga tara putregaiul unui sistem criminal si curajul acestui copil incredibil. Vrem prin punerea lor aici doar DREPTATE si sa fie pedepsiti vinovatii iar pentru viitor niciun ticalos din statul roman sa nu mai UCIDA! Va rog in numele parintilor sa trateze toata lumea aceste conversatii cu decenta si respect. Tatal si mama Alexandrei INTERZIC oricarei persoane sau mass media sa difuzeze vocea Alexandrei!", a scris Cumpanasu.Discutia dintre Alexandra si operatorii de la 112Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgenta aveti? Alo?A.M.: Buna ziua, vreau si eu in legatura cu politia!Op. 112 (1): Ce s-a intamplat doamna, cum va numiti?A.M.: sunt domnisoara, am 15 ani, si ieri am fost sechestrata de catre un domn...Op. 112 (1): Cum te cheama?A.M.: Macesanu Alexandra, va rog veniti repede, nu stiu unde sunt....Op. 112 (1): Cum adica nu stii unde esti? in ce localitate te afli?A.M.: in Dobro ... Aaa.. in Caracal, m-a dus in Caracal, dar nu stiu unde exact...Op. 112 (1) (ton ironic): Pai da-mi un punct de reper unde te afli in Caracal, cum crezi ca te gasim? ... Aloo?A.M.: Da, stati, nu plecati va rog...Op. 112 (1): Ai fost violata?A.M.: (plangand) Da, am fost violata!Op. 112 (1): Da, ramai la telefon, dar incearca sa-mi dai un punct de reper ca sa stim exact ce ... cum te putem gasi!A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniti repede, va rog!!! se inchide apelul.Op. 112 (1): Pai sa venim unde frate in Caracal... (zgomot de fundal)? Pai ce dracu sa-i fac ca e in Caracal, ca a rapit-o si a dus-o in Caracal, dar nu stie unde...si politia mea vorbeste... Da-i asociere...Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57Op. 112 (2): Unde esti in Caracal? Pai si acuma pe unde esti, te poti uita? Uita-te...uita-te ...Op. 112 (2): Dar de unde il cunosti tu pe el? Ia spune-mi...Op. 112 (1) catre politie: O sa va sune imediat colega, ca o avem la telefon pe alta statie, da? O sa va sune imediat colega ca incearca sa mai ia niste date! Este rapita, dusa in Caracal, violata....Politist (1): Rapita?Op. 112 (1): Da si incearca colega sa afle ce, pe unde s-ar afla ...Politist (1): Aoleu..Politist (1): Da, grabiti-va..Op. 112 (1): Da, imediat, imediat va suna!Apel II - 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgenta aveti? Alo?A.M.: Tot eu sunt!Op. 112 (2): Unde esti in Caracal?A.M.: Am trecut, cand am vazut prima data, m-a legat la ochi si eram pe langa dig, pe domn il cheama Popescu Lucian Gabriel..Op. 112 (2): Pe langa dig, Popescu Lucian...pai si acuma pe unde esti? Te poti uita?A.M.: Nu pot, sunt inchisa intr-o camera, vad decat o poarta..Op. 112 (2): Ia uita-te, uita-te pe.... pai si da de unde il cunosti tu pe el? Ia spune-mi..A.M.: Deci, sa va spun, ieri am iesit la ocazie ca sa ma duc pana-n oras, si dumnealui m-a luat la ocazie, a inchis masina si m-a inchis acolo, dupa aia a zis sa ma duca la el...Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie? Numarul la masina...mai tii minte ceva din numarul de la masina?A.M.: Nu...Op. 112 (2): Ce masina, ce culoare macar?A.M.: Masina era gri si avea boturile turtite...Op. 112 (2): Cu bot turtit?A.M.: Da!Op. 112 (2): Atata ai retinut tu, si acuma esti inchisa? Ai trecut pe langa dig?A.M.: Da, atunci cand m-am uitat prima data, dar acum nu stiu, cred ca sunt in Bold sau ceva, nu stiu.Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?A.M.: Da, dar e la el! Eu acuma sun de pe alt numar...Op. 112 (2): Nu conteaza, de unde ai tu numarul asta?A.M.: Care numar?Op. 112 (2): asta de pe care ma suni. De unde?A.M.: E telefonul lui, l-am gasit aici..Op. 112 (2): Telefonul lui?A.M.: Da!Op. 112 (2): Este telefonul lui, da, bun. Ia ...A.M.: Da doamna va rog trimiteti-mi pe cineva ca mi-e frica..Op. 112 (2): Hai gata, stati putin, te cred, te-am inteles, stai putin la telefon daca tot poti ...A.M.: (plangand in hohote) Mi-e frica, mi-e frica...25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de catre politie.Politist (1): AloOp. 112 (2): Alo, politia?Politist (1): Alo, a trecut pe langa dig...Op. 112 (2): A trecut pe langa dig din ce am inteles. De ieri e rapita, asta-i telefonul lui.A.M.: Va rog, veniti cat mai repede...Politist (1): Unde sa venim domnisoara? Ia spuneti-ne ...A.M.: Poftim?Politist (1): Unde, unde?A.M.: Nu stiu exact, Am trecut pe langa dig, dar acum cred ca sunt in Bold, ca altundeva nu putea sa fie...Politist (1): Unde, in? Unde sunteti?A.M.: in Bold...Politist (1): in Bold? Aaa... in judetul Olt?A.M.: Da uitati, uitati, stati un pic... Am gasit o adresa, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se intelege)Politist (1): Acolo ramaneti! Ramaneti acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?A.M.: Veniti repede ca mi-e frica, va rog, va rog!Op. 112 (2): Continuati adresa asta, s-ar parea ca e bloc...A.M.: Va rog veniti repede ca mi-e frica!...Politist (1): Ce bloc este acolo? Ati spus ca e un bloc.A.M.: Nu este bloc, este o casa, este o curte...Politist (1): O casa, bun, ramaneti acolo sa vina un echipaj de politie, bine?Op. 112 (2) (ironic vorbind): E inchisa ...A.M.: Va rog veniti repede ca mi-e frica de el, m-a batut ...Politist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, ramaneti acolo!A.M.: Aici raman ca n-am cum sa ies, va rog veniti (strigat disperat)Politist (1): sunteti cu cineva? sunteti singura? Cum ati ajuns?A.M.: Nuuuu, sunt singura, sunt singura va rog...Politist (1): sunteti singura, am inteles, ramaneti acolo!A.M.: (aproape plangand): imi este frica...Politistul prin statie: Alo, masina, Antonius Caracalla numarul 9, este o fata batuta si violata, da?A.M.: (auzind conversatia, incepe sa planga) Va rog veniti repede ca mi-e frica, va rog!Politist (1): Domnisoara inchideti telefonul, veti fi contactata si vine politia acolo, da?A.M.: Va rog, veniti repede!Politist (1) (sictirit): Da , bine, bine.A.M.: Domnule, domnule, este o masina mare in curte ....Politist (1) (ton ridicat): Bine, ramaneti la nr. 9 acolo, exact acolo!Apel III - 25/07/2019, ora 11:12:36 a.m.Op. 112 (1): Alo 112, ce urgenta aveti?A.M.: (ton disperat) Doamna ati trimis pe cineva? Ca cred ca se intoarce si mi-e frica ca ma bate ...Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu politia, da?A.M.: Da, cu dumneavoastra!Op. 112 (1): Ce ti-a zis politia?A.M.: Mi-a zis ca o sa trimita un echipaj, da va rog veniti mai repede!Politist (2): Alo?Op. 112 (1): Politia? A revenit fata.Politist (2): Da...doamna, spuneti domnisoara!A.M.: Va rog ati trimis pe cineva aici?Politist (2) (pe ton iritat): Am trimis, ramaneti acolo ca nu... in 2 minute n-are cum sa zboare mai domnisoara. Stati acolo, da?A.M.: (plangand disperat) Veniti va rog, veniti, mi-e frica...Politist (2) (ton ironic, atitudine zeflemista): Pai de cine va este frica?? Alo, de cine va este frica?A.M.: (plangand) De el...m-a batut...Politist (2): De el, cine este persoana?A.M.: il cheama Popescu Lucian Gabriel!Politist (2): Popescu Lucian. Si unde sta asta acolo?A.M.: Am zis ca Bold, Antonius Caracalla numarul 9 ...Politist (2): Acolo la numarul 9 sta Popescu asta Lucian?A.M.: Nu stiu, am gasit doar o carte de vizita si ma gandeam ca poate e a lui.Politist (2): Pai cartea de vizita e a lui?A.M.: Nu stiu...Politist (2) (ton ironic): Aaa, nu stii nici asta! Bine, asteptati acum...asteptati acolo, va veni acum echipajul in doua-trei minute, asteptati.A.M.: Va rog stati cu mine la telefon ca imi este frica...va rog...Politist (2): Nu pot sa stau in telefon domnisoara ca avem si alte apeluri, ramaneti acolo ca vine echipajul de politie, negresit va veni, da, doua-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plansul Alexandrei)A.M.: (plangand) Bine...Politist (2): Da? stati linistita, calmati-va un pic, da?A.M.: (plangand, disperata) Mi-e frica...!Politist (2): incercati sa va calmati, pai...da? Calmati-va si va veni echipajul, e pe drum...A.M.: (disperata) Bine, va rog....Politist (2): Lasati telefonul liber, ca daca stam in telefon de discutie, echipajul nu poate sa vorbeasca cu dvs.A.M.: (plangand) Bine, bine, da.Politist (2): Bine.