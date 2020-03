Streinu-Cercel,despre oprirea raspandirii Covid-19: "10 saptamani ar fi ideal sa stam in casa"

a spus dr. Streinu-Cercel, pentru Antena3 "Sa nu ne imaginam ca in astea doua luni de zile nu se va intampla absolut nimic, sa nu ne imaginam ca nu se vor imbolnavi oameni, sa nu ne imaginam ca nu vor fi urgente medico-chirurgicale, dar la momentul de fata, noi trebuie sa depasim situatia, sa reducem activitatea in spitale tocmai pentru a face loc potentialilor pacienti care vor veni infectati cu noul coronavirus, in detrimentul altora care au nevoie de servicii medicale. E cazul celor cu diabet, pacienti oncologici si asa mai departe, adica lucrurile sunt foarte complicate, nu sunt asa de ici, de colo," a atentionat medicul Streinu-Cercel.Medicul a declarat ca varful crizei provocate de coronavirus va fi imediat dupa Paste."Primul varf al epidemiei de coronavirus va fi dupa Paste. Avem doua valuri care vor fi foarte active. Primul dupa Pastele catolic, al doilea dupa Pastele ortodox. Se aduna familia la masa. Acest lucru fiind cunoscut, calculele sunt usor de estimat. Daca punem alaturi de aceasta intrunire familiala un interval de 7-8 zile, cat este incubatia medie, vom avea varfuri de aparitie a incidentei imbolnavirilor. Ne asteptam sa apara imbolnavirile. Vor fi cu un potential sever," a mai afirmat Streinu-Cercel.