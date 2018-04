STUDIU alarmant: Copiii petrec mai putin timp afara decat detinutii din inchisori

Persoanele private de libertate din SUA stau in aer liber cel putin doua pe zi, in timp ce copiii din intreaga lume petrec mai putin de o ora afara, noteaza TreeHugger.com.Un alt studiu a constatat că unul din nouă copii "nu a pus piciorul într-un parc, pădure, plajă sau alt mediu natural timp de cel puțin 12 luni". Huffington Post a relatat recent ca foarte multi dintre copii petrec doar jumătate din timpul petrecut de cu parintii în aer liber. Astfel producem o "generație nesociabilă, inimaginativă și inactivă".Doar jumatate dintre copiii prezenti in cadrul studiului au construit o data in viata loc un castel de nisip sau au avut parte de un picnic. De asemenea, peste o treime au declarat ca nu s-au jucat niciodata in noroi.Numai jumătate dintre copii au construit vreodată un sandcastle pe plajă sau au avut un picnic în afara curte proprie, și peste o treime nu au jucat niciodată în noroi. Totodata , aproximativ jumătate dintre copii optează pentru tablete, telefoane si jucarii, in loc sa se joace cu ceilalti copii afara.Studiul s-a realizat cu ajutorul a 12.000 de părinți din 10 țări si a raportat faptul că o treime din copiii (cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani) petrec mai puțin de 30 de minute afara.