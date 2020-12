STUDIU! Cainii pot detecta persoanele infectate cu coronavirus

Acestia au descoperit ca patrupedele pot detecta virusul cu o precizie aproape perfecta. Oamenii de stiinta implicati in eforturi sugereaza ca dresajul canilor ar putea ajuta la controlul pandemiei, deoarece pot examina sute de oameni pe ora in locuri aglomerate, cum ar fi aeroporturile sau stadioanele sportive, iar costurile sunt mult mai ieftine decat metodele de testare conventionale, cum ar fi tehnica de amplificare a ARN-ului PCR.In acelasi timp, cercetatorii care dezvolta teste conventionale sustin ca rezultatele obtinute de caini sunt promitatoare, iar unii dintre ei se intreaba daca acest proces va putea fi extins si la un nivel la care animalele sa aiba un impact semnificativ in controlarea pandemiei.Proiectul a fost demarat de chirurgul si cercetatorul la Universitatea Saint Joseph din Beirut, Riad Sarkis care a antrenat 18 caini. Sarkis a folosit cei mai buni doi interpreti pentru proba aeroportului din Liban.Cainii au examinat 1.680 de pasageri si au gasit 158 de cazuri de coronavirus care au fost confirmate prin teste PCR.Animalele au identificat corect rezultatele negative cu o precizie de 100% si au detectat corect 92% din cazurile pozitive, conform rezultatelor nepublicate. "Acest lucru este foarte precis, fezabil, ieftin si reproductibil", spune Sarkis, care a fost abordat cu privire la utilizarea cainilor in scoli, banci si inchisori si lucreaza cu un centru comercial pentru a oferi teste COVID-19 folosind animalele, potrivit ziare.com.