Studiu: Pacientii cu COVID-19 pot dezvolta boli psihice

Insomnia, anxietatea si depresia sunt printre cele mai frecvente afectiuni intalnite in randul pacientilor care s-au vindecat de coronavirus. Cercetătorii de la Universitatea Oxford au descoperit totodată şi riscuri sporite de demenţă, o boală care afectează capacitatea cerebrală.“Oamenii se temeau că supravieţuitorii de COVID-19 se vor confrunta cu riscuri sporite de probleme mintale, iar studiul nostru arată că acest scenariu este posibil”, a declarat Paul Harrison, profesor de psihiatrie la Universitatea Oxford.Medicii şi cercetătorii din lumea întreagă trebuie să înceapă de urgenţă să investigheze cauzele şi să identifice noi tratamente pentru bolile mintale după declanşarea pandemiei de COVID-19, a adăugat profesorul britanic.Studiul, care a fost publicat in revista The Lancet Psychiatry, a analizat înregistrări medicale în format electronic provenite de la 69 de milioane de persoane din Statele Unite, inclusiv de la peste 62.000 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Rezultatele vor fi cel mai probabil aceleaşi şi pentru persoanele afectate de COVID-19 la nivel mondial.Autorii studiului au descoperit, totodată, că persoanele care aveau o afecţiune mintală preexistentă prezintă un risc cu 65% mai mare să fie diagnosticate şi cu COVID-19 în raport cu persoanele fără astfel de tulburări.“Acest lucru se datorează probabil unei combinaţii dintre factorii de stres psihologic asociaţi cu această pandemie şi efectele fizice ale bolii”, a declarat Michael Bloomfield, consultant psihiatru la University College din Londra.