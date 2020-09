Studiu: Pacientii raman cu leziuni pulmonare dupa ce s-au vindecat de coronavirus

Pacientii diagnosticati cu Covid-19 se confrunta cu dificultati de respiratie, tuse si probleme pulmonare saptamani intregi dupa ce au fost externati din spital, arata noi studii ale cercetatorilor din Austria.Pe langa afectiunile pulmonare, pacientii se confruncta si cu o stare generala proasta, dupa vindecare. Aceste efecte sunt ingrijoratoare mai ales ca acest fenomen este identificat si in randul pacientilor care au dezvoltat forme relativ usoare ale bolii.Potrivit studiului, simtomele descrise anterior pot dura de la cateva saptamani pana la cateva luni.Potrivit cercetatorilor austrieci, timp de sase saptamani dupa ce au parasit spitalul, 88% dintre pacienti prezentau inca leziuni, vizibile la ecografie, cum ar fi aspectul de cioburi de sticla in plamani. In acelasi timp, 47% aveau probleme de respiratie. Dupa 12 saptamani de la externare, procentele pentru cele doua categorii erau de 56% si, respectiv, 39%, potrivit The Guardian