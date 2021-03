STUDIU: Persoanele vaccinate anti-Covid nu transmit virusul

Judetul Ilfov a depasit pragul de 9 cazuri la mia de locuitori. Galati intra in scenariul rosu, depasind 3 cazuri la mia de locuitori, iar Bucurestiul a inregistrat o usoara scadere. La nivel national a crescut incidenta cazurilor de coronavirus, ajungand astazi la 3,90 la mia de locuitori.

Un nou bilant negru! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 6.204 cazuri noi de infectii cu coronavirus. Cifrele din spitale ating recorduri unice, astazi fiind internati peste 1.400 de persoane in stare grava, la ATI. Este cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei. In